Тарасова о деле Валиевой: «Откуда взялась эта злость и зависть к нашему русскому хорошему ребенку? К такой красавице, умнице, талантливой девочке?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг WADA женское катание Оливье Ниггли Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли о сроках расследования по делу Камилы Валиевой.

«Август – не жесткий дедлайн. Расследование может занять больше времени», – отметил Ниггли.

«На много лет вперед у этой девочки есть шансы выигрывать у всех. Они ее дисквалифицируют не на год, не на два. Они совсем уже обалдели! Только и слышно от них: русских не пускаем, русских не пускаем. Своих талантливых детей у них нет, а с такой злостью их быть и не может. Даже маленькие девочки в других странах злые.

У этого расследования была очень большая огласка. К тому же все это случилось на Олимпийских играх.

Вот откуда взялась эта организованная злость и зависть к нашему русскому хорошему ребенку? Откуда у них такая злость к такой красавице, умнице, талантливой девочке?» – сказала Тарасова.

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