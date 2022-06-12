Тарасова о деле Валиевой: «Откуда взялась эта злость и зависть к нашему русскому хорошему ребенку? К такой красавице, умнице, талантливой девочке?»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на слова генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли о сроках расследования по делу .

«Август – не жесткий дедлайн. Расследование может занять больше времени», – отметил Ниггли.

«На много лет вперед у этой девочки есть шансы выигрывать у всех. Они ее дисквалифицируют не на год, не на два. Они совсем уже обалдели! Только и слышно от них: русских не пускаем, русских не пускаем. Своих талантливых детей у них нет, а с такой злостью их быть и не может. Даже маленькие девочки в других странах злые.

У этого расследования была очень большая огласка. К тому же все это случилось на Олимпийских играх.

Вот откуда взялась эта организованная злость и зависть к нашему русскому хорошему ребенку? Откуда у них такая злость к такой красавице, умнице, талантливой девочке?» – сказала Тарасова.

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