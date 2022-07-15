Валиева сходила на картинг в Сочи: «На трассе и опыт фигурного катания может пригодиться»

Российские фигуристы Камила Валиева поучаствовала в соревнованиях по картингу в Сочи.

В гонке также выступили участники ледового шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», в том числе Дмитрий Соловьев, Морис Квителашвили и другие спортсмены.

«Мне нравится Сочи, я вообще люблю картинг. На трассе и опыт фигурного катания может пригодиться.

Утренний заезд на картинге помог отвлечься от тренировок на льду и готовиться к вечерним выступлениям с хорошим настроением», – цитирует Валиеву пресс-служба шоу Навки.