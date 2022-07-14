«Спасибо, дети». Тарасова посетила тренировку группы Тутберидзе в Новогорске и получила букет цветов от Акатьевой

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Заслуженный тренер СССР Татьяны Тарасовой посетила тренировку группы Этери Тутберидзе в Новогорске.

Первый канал показал сюжет, в котором фигуристки и тренерский штаб встретили Тарасову с букетом цветов. В дальнейшем она наблюдала за тренировкой у бортика и общалась с Тутберидзе, Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым.

«Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли», – сказала фигуристка Софья Акатьева, передавая Тарасовой букет.

«Огромное спасибо. Спасибо, дети», – ответила заслуженный тренер СССР.

Видео опубликовано в телеграме Первого канала:

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