Тарасова о переводе Валиевой в регистрируемый пул допинг-тестирования: «Если хотят отбить у нее желание кататься – не отобьют, много им чести»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг ISU женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила решение Международного союза конькобежцев (ISU) перевести российскую фигуристку Камилу Валиеву из расширенного пула допинг-тестирования в регистрируемый.

Находясь в расширенном пуле, спортсмен представляет системе ADAMS адрес проживания, но не обязан находиться по нему. В регистрируемом он обязан указывать ежедневный 60-минутный период абсолютной доступности, когда допинг-контролеры гарантированно могут найти его по указанному для этого периода адресу.

«Главное чтобы с соревнований не снимали, конечно. Но это несправедливо по отношению к ней. Никакой справедливости в действиях ISU по отношению к нам я вообще не вижу в последнее время.

Они не жалеют ни детей, ни их здоровье, ни нас, раз ужесточает ей этот контроль. Надо будет выделять им час – он есть. Тренировка. Пусть приезжают после нее или как распорядится Тутберидзе.

Если хотят отбить у нее желание кататься – не отобьют, много им чести», – сказала Тарасова.

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