Тарасова о переводе Валиевой в регистрируемый пул допинг-тестирования: «Если хотят отбить у нее желание кататься – не отобьют, много им чести»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила решение Международного союза конькобежцев (ISU) перевести российскую фигуристку Камилу Валиеву из расширенного пула допинг-тестирования в регистрируемый.

Находясь в расширенном пуле, спортсмен представляет системе ADAMS адрес проживания, но не обязан находиться по нему. В регистрируемом он обязан указывать ежедневный 60-минутный период абсолютной доступности, когда допинг-контролеры гарантированно могут найти его по указанному для этого периода адресу.

«Главное чтобы с соревнований не снимали, конечно. Но это несправедливо по отношению к ней. Никакой справедливости в действиях ISU по отношению к нам я вообще не вижу в последнее время.

Они не жалеют ни детей, ни их здоровье, ни нас, раз ужесточает ей этот контроль. Надо будет выделять им час – он есть. Тренировка. Пусть приезжают после нее или как распорядится Тутберидзе.

Если хотят отбить у нее желание кататься – не отобьют, много им чести», – сказала Тарасова.

Что с допинг-делом Валиевой? Ждем решение в августе, но США уже настроены отнять у России командное золото