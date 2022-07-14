«Я был впечатлен тем, как Валиева выразила музыку на льду. Возможно, она захочет кататься под еще один мой трек». Редфорд о программе под композицию Storm

Канадский фигурист Эрик Редфорд поделился впечатлениями о выступлении россиянки Камилы Валиевой под его музыку.

В сезоне-2020/21 короткая программа фигуристки была поставлена под композицию Storm, автором которой стал сам Редфорд.

– Два года назад Камила Валиева выбрала твою композицию Storm для короткой программы. Когда ты об этом узнал?

– Когда она выступила на одном из турниров в конце лета. Очень удивился, увидев ролик на ютубе, но ничего не знал до этого момента. Я был очень удивлен, но действительно впечатлен тем, как Камила выразила музыку на льду. Это была прекрасная программа, я счастлив, что она часто хорошо с ней выступала.

– Ты мечтаешь о том, чтобы кто-нибудь еще катался под твою музыку?

– Я бы хотел, чтобы таких спортсменов было как можно больше. У меня есть свое видение, как я мог бы представить свою музыку, но другие фигуристы чувствуют ее совершенно по-другому. Знаю, что Хэ Ин Ли из Кореи будет кататься под Storm в следующем сезоне.

У меня есть несколько запланированных релизов, которые подойдут под фигурное катание, как мне кажется. Возможно, Камила захочет кататься под еще один мой трек. Или кто-нибудь из России. Когда я сочиняю музыку, то по очевидным причинам держу в голове картинку из фигурного катания, – рассказал Редфорд.