Судья Веденин о решениях ISU: «Реальный аргумент, который звучал в кулуарах – «Уже достали эти русские на пьедестале! В 15 лет с ними бороться невозможно»

Судья международной категории поделился мнением о нововведениях в фигурном катании, принятых на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

В частности, конгресс ISU принял поэтапное повышение возрастного ценза в женском катании до 17 лет.

– Почему именно сейчас ввели сразу столько глобальных изменений? Шли активные дискуссии после Олимпиады в Пхенчхане, но тогда ограничились лишь «правилом Загитовой», и далее в течение олимпийского цикла кардинальных новаций не было.

– Один реальный аргумент, который звучал в кулуарах, мы назвать можем: «Уже достали эти русские на пьедестале! В 15 лет с ними бороться невозможно. Значит, надо изменить возраст, и тогда русские просядут». Вот такая логика.

Важный фактор: большинство делегатов понимают, что однажды русские фигуристы вернутся на международные турниры. Ведь зрители вряд ли массово пойдут на каток без наших.

И лучше всего будет обыграть русских соперников после их возвращения. Вот это хит! А обыграть, пока им 15 лет, вряд ли получится, – сказал Веденин.

⚡ Главные итоги конгресса ISU: подняли возрастной ценз в женском катании до 17 лет, отстранение России осталось в силе, Лакерник покинул пост вице-президента

Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так