Судья Веденин об ужесточении судейства прыжков: «В преротейшн не раз обвиняли учениц Тутберидзе. Может, это и есть объяснение нововведений?»

Судья международной категории высказался о том, что Международный союз конькобежцев уравнял оценивание каскадов и секвенций у фигуристов.

– Считаете правильным уравнивание оценки за каскады и секвенции?

– Оно ничего не даст! Оценка всегда будет зависеть больше от качества исполнения, чем от содержания прыжков. Более сложные каскады не потеряют своей значимости.

Разберем на примере. Ужесточается судейство прыжков: будут наказывать за «преротейшн». На него всегда мало обращали внимания, и там все зависит от ритма входа в отталкивание. Как будут судить? Пока никто не знает. Я лично ожидаю длительных неприятностей и для спортсменов, и для судей.

Есть опыт судейства правильности ребра при отталкивании на лутце и флипе. Скажу честно: страшный геморрой! Сколько судей, столько и мнений. До сих пор не очень ясно сформулировано, в какой момент должно быть зафиксировано ребро. Судейство этого параметра сопровождается спорами и дрязгами.

Очень часто мы имеем дело с такой психологической особенностью новых судей: они убеждены, что раз им доверили судейский пульт, то надо найти ошибку, даже если ее нет. И речь идет не только о первенствах водокачки в разных странах — это регулярно происходит на крупных соревнованиях.

К примеру, на Гран-при в 2020 году засчитали неправильное ребро на флипе в короткой программе и неправильное ребро на лутце в произвольной. Так обычно не бывает.

Если спортсмен делает ошибку в одном из этих элементов, то он ее делает на одном и том же элементе в обеих программах. А случай с Аленой говорит лишь о том, что один судья попал в бригады обеих программ Алены и хотел в любом случае найти ошибку.

Очень боюсь, что именно так произойдет и в судействе преротейшна.

От всех этих изменений я не вижу никакой помощи прогрессу фигурного катания. Кстати, в преротейшн не раз обвиняли учениц Тутберидзе – особенно при исполнении четверных прыжков. Может, это и есть объяснение всех нововведений?

– Кому из фигуристов уравнивание даст преимущество, учитывая их нынешний уровень прыжков? Возможно, , которая раньше часто исполняла секвенции?

– Преимущество будет у того, кто делает прыжки чище и более высокого качества. Туктамышевой надо искать выгоду не в новых правилах, а в чистом каскаде 3+3, который у нее всегда был проблемой.

А Косторной надо не рассчитывать на десятые в ойлерах, а восстанавливать ее лучший в мире тройной аксель, – сказал Веденин.

Новые правила в фигурном катании – подарок для Туктамышевой и Ханю, но с угрозой для Валиевой и Щербаковой