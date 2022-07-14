Веденин о возрастном цензе: «Есть ли какие-то доказательства, что ребенку в 13-14 лет труднее выдерживать стресс взрослых соревнований? Их не привели»

Судья Александр Веденин поделился мнением о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

«Медицинская комиссия ISU поддержала это предложение, мотивируя его физическими и психологическими травмами юных спортсменов. Это просто утверждение, как «очевидное».

Вроде бы логично, что ребенку в 13-14 лет труднее выдерживать стресс взрослых соревнований, чем девушке в 17 лет. Но есть ли хоть какие-то медицинские доказательства и исследования, подтверждающие данный факт? Возможно, но на конгрессе их не привели.

У тренеров есть и практический вопрос. Сейчас стало ясно, что одиночники готовы освоить к 13-14 годам большинство сложных элементов. Особенно девушки, успевающие сделать это до наступления пубертата.

Но после того как спортсмены освоили технику и находятся на пике своих возможностей, как им дожидаться 17 лет для выхода на взрослые старты и проходить через сложности пубертата? Или его наступление надо сдерживать?

Медицинская комиссия как будто говорит тренерам: «Решайте сами!» Но тренеры-то уже решили: еще 50 лет назад Станислав Жук показал, как надо работать с юными фигуристами, а затем это подтвердила . Она просто продемонстрировала, как работает физиология, и доказала, что к пятнадцати годам девушки могут кататься очень выразительно.

В октябре прошлого года я разговаривал с членом технического комитета из Финляндии, которая была в восторге от совершенства исполнения программы Камилой. Она удивлялась, что можно так потрясающе выражать чувства в 15 лет.

Ранее другая 15-летняя «девочка в красном пальто» так сильно выражала чувства в «Списке Шиндлера», что сам Стивен Спилберг прислал ей свои восхищения! А выразительность Загитовой, Медведевой, Щербаковой в свои 15-16 лет — разве не свидетельство возможного внутреннего совершенства в этом юном возрасте?

А победы Мишель Кван, Тары Липински, Мао Асады? Почему же тогда 17-летний возраст сегодня называется оптимальным? Где доказательства? Медкомиссия должна приводить факты и анализ, но их не было», – сказал Веденин.

Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так

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