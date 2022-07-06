Тарасова о занятиях Трусовой прыжками с шестом: «То, что они пробуют разные виды спорта – очень хорошо, это развивает с точки зрения ОФП и скоростно-силовой подготовки»

Теги Татьяна Тарасова сборная России прыжки с шестом женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила занятия серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Трусовой прыжками с шестом.

«Трусова с шестом прыгает у себя на тренировке в Новогорске. Не знаю, нужно ли сотрудничество с Исинбаевой после первых тренировок.

Думаю, у Саши есть все для того, чтобы побеждать в фигурном катании, а если чего-то не хватает, то над этим надо поработать, доказывать, что все прыжки ей подвластны, и улучшить вращения, тогда ей не будет равных.

То, что они пробуют разные виды спорта – это очень хорошо, это развивает и с точки зрения общей физической подготовки, и скоростно-силовой подготовки. Почему бы не прыгнуть с шестом?» – сказала Тарасова.

Трусова провела тренировку по прыжкам с шестом: «Было очень интересно попробовать!»

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