Футболисты ЦСКА могут посетить тренировку российских фигуристок

Теги ЦСКА премьер-лига Россия сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Елена Радионова Константин Кучаев Игорь Дивеев Александра Трусова ТАСС Кирилл Брейдо Егор Ушаков ледовые шоу Фигурное катание

Футболисты московского ЦСКА могут посетить тренировку российских фигуристок.

Об этом сообщил директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо. Накануне Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачева и Аделия Петросян побывали на базе ЦСКА.

«Оказалось, что многие ребята очень внимательно следят за фигурным катанием, естественно, болели за девочек на Олимпиаде. Игорь Дивеев недавно с ребятами ходил на ледовое шоу, восхищается невероятным элементам, которые девочки делают на льду.

Егор Ушаков также внимательно следит за фигуркой: еще до прихода девчонок уверенно рассказал, кто из звездного состава где и как выступал, какие занимал места, чем знаменит.

Жизнь Кости Кучаева, как мы знаем, и вовсе связана с фигурным катанием: Елена Радионова – блестящая фигуристка, сейчас Костя болеет за свою, Сашу Трусову из Рязани, и успешно тренировал команду девочек вчера, приведя их к победе.

Ответный визит, конечно, возможен. Наши чемпионки пригласили к себе. Дальше вопрос уже в стыковке тренировочных графиков. И понять бы, будет ли ответный матч на льду», – рассказал Брейдо.

Фигуристки Щербакова, Валиева, Трусова, Хромых, Тарасова, Усачева и Петросян посетили тренировку футбольного ЦСКА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные