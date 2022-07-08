Евгений Плющенко: «4 июля мы всей страной праздновали 15-летие победы в заявке на Сочи-2014. Россия под руководством Путина взяла на себя большую ответственность, и со всем справились»

вспомнил, как Россия получила право на проведение зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи.

«4 июля в Сочи и всей страной мы праздновали 15-летие победы в заявке на проведение Олимпиады-2014. Это судьбоносное событие.

В 2007 году Россия под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина взяла на себя большую ответственность, и со всем в итоге справились.

Я был также спикером в Гватемале и вместе с нашим президентом отстаивал заявку Сочи на проведение Олимпийских игр, а также был послом , помимо командного участия. В Сочи игры были признаны лучшими за всю историю олимпийского движения.

Очень важно, что постолимпийское наследие в виде спортивных объектов, горнолыжных трасс, новых гостиниц и отелей и сегодня активно работает! Благодаря Олимпиаде воспитанники сочинских спортшкол успешно оттачивают свое мастерство в зимних видах спорта.

К юбилею победы в заявке вместе с мэром города Сочи – Копайгородским Алексеем Сергеевичем и серебряным призером Олимпиады в Пекине-2022 Ирмой Махиней сделали прививки на Дереве Дружбы.

Здесь уже восемьдесят лет свои «зеленые автографы» оставляют мировые лидеры, общественные деятели, летчики-испытатели, артисты и спортсмены.

За это время представители 170 стран сделали более шестисот прививок – так в Сочи появился целый Сад Дружбы! А у меня еще и своя очередная история там!» – написал Плющенко.

«Зрители пропитаются духом патриотизма, гордостью за Россию». Плющенко получил 50 млн на шоу от президентского фонда – вот как это вышло