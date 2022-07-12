ISU опубликует распределение фигуристов по этапам Гран-при 14 июля («Матч ТВ»)

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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликует распределение фигуристов по этапам Гран-при следующего сезона 14 июля.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что перенесенный из России этап пройдет в финском Эспоо. Этап, который изначально планировалось провести в Китае, примет английский Шеффилд.

Российские фигуристы в данный момент отстранены от турниров под эгидой ISU.

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