Тарасова о том, что российские судьи не сдали нормативы для повышения квалификации: «Кто сидит в этой комиссии? Они сами не понимают ничего. Это спланированная акция»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на новость о том, что российские судьи не сдали нормативы для повышения квалификации на семинаре Международного союза конькобежцев (ISU).

«Наших судей не допустили специально! Потому что такие блистательные, умнейшие, знающие фигурное катание арбитры, как Оля Кожемякина, не могут не пройти квалификацию.

Судейство становится хуже, кто сидит в этой комиссии для повышения квалификации? Они сами не понимают в фигурном катании ничего. Это спланированная акция, потому что ни в какой Австралии и Новой Зеландии ничего не развивается», – сказала Тарасова.

Российские судьи по фигурному катанию не сдали нормативы для повышения квалификации на семинаре ISU. Они не прошли собеседование