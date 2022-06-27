Новые правила оценивания компонентов в фигурном катании начнут действовать со следующего сезона («Матч ТВ»)

Правило о сокращении компонентов в фигурном катании с пяти до трех вступит в силу уже со следующего сезона.

Об этом сообщает со ссылкой на собственный источник.

«Что ж, разница между 5 и 3 компонентами действительно есть. Мы переходим от 27 критериев к 14. Это все еще много, но я думаю, что теперь нам будет легче оценить каждый из компонентов по достоинству.

Удобно ли это? Мне кажется, «удобно» — не совсем верное слово. Сокращение до трех компонентов — логичное решение, но нам все еще нужно привыкнуть к нему», – прокомментировал один из судей, опробовавший новую систему.

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