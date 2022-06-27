Новые правила оценивания компонентов в фигурном катании начнут действовать со следующего сезона («Матч ТВ»)

Правило о сокращении компонентов в фигурном катании с пяти до трех вступит в силу уже со следующего сезона.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник.
«Что ж, разница между 5 и 3 компонентами действительно есть. Мы переходим от 27 критериев к 14. Это все еще много, но я думаю, что теперь нам будет легче оценить каждый из компонентов по достоинству.
Удобно ли это? Мне кажется, «удобно» — не совсем верное слово. Сокращение до трех компонентов — логичное решение, но нам все еще нужно привыкнуть к нему», – прокомментировал один из судей, опробовавший новую систему.
«Мы принимаем правило, о котором не знаем ничего». Вот как на самом деле меняют фигурное катание
Новые правила в фигурном катании – подарок для Туктамышевой и Ханю, но с угрозой для Валиевой и Щербаковой