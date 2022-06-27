ISU протестирует разделение судейской бригады на техническую и компонентную на турнире в Нидерландах («Матч ТВ»)

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Международный союз конькобежцев (ISU) протестирует разделение судейской бригады на техническую и компонентную на турнире Challenge Cup в Нидерландах.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник. 

Вопрос разделения судейской панели выносился на конгресс ISU, прошедший в начале июня, но делегаты приняли решение отложить инициативу до следующего конгресса и протестировать ее на некоторых соревнованиях в течение следующих двух сезонов.

Судейскую панель предлагается разделить на две части: одна будет оценивать качество исполнения технических элементов (GOE), вторая – компоненты. Каждая из частей должна состоять минимум из 5 и максимум – из 7 судей в зависимости от статуса соревнований.

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