ISU протестирует разделение судейской бригады на техническую и компонентную на турнире в Нидерландах («Матч ТВ»)

Международный союз конькобежцев (ISU) протестирует разделение судейской бригады на техническую и компонентную на турнире в Нидерландах.

Об этом сообщает со ссылкой на собственный источник.

Вопрос разделения судейской панели выносился на конгресс , прошедший в начале июня, но делегаты приняли решение отложить инициативу до следующего конгресса и протестировать ее на некоторых соревнованиях в течение следующих двух сезонов.

Судейскую панель предлагается разделить на две части: одна будет оценивать качество исполнения технических элементов (GOE), вторая – компоненты. Каждая из частей должна состоять минимум из 5 и максимум – из 7 судей в зависимости от статуса соревнований.