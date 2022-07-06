Международный союз конькобежцев ( ) не может распределить фигуристов по этапам серии Гран-при, так как места проведения двух из шести этапов еще не определены.

Ранее сообщалось, что российский этап могут отдать Финляндии. Какая страна примет этап, который изначально планировалось провести в Китае, до сих пор не известно.

«Мы ждем, когда ISU объявит о переносе российского этапа в Финляндию. Тогда и только тогда они смогут сделать распределение фигуристов по этапам. Пока что дедлайн – 14 июля, так что сейчас мы все находимся в ожидании», – приводит слова представителя одной из крупных национальных федераций Европы.

Календарь Гран-при по фигурному катанию-2022/23: старт в США, два этапа пока без хозяина, финал в Турине