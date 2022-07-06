ISU не может распределить фигуристов по этапам Гран-при из-за отсутствия хозяев у двух турниров («Матч ТВ»)

Теги ISU Гран-при Гран-при Китая Гран-при России Матч ТВ этап Гран-при в Финляндии Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) не может распределить фигуристов по этапам серии Гран-при, так как места проведения двух из шести этапов еще не определены.

Ранее сообщалось, что российский этап могут отдать Финляндии. Какая страна примет этап, который изначально планировалось провести в Китае, до сих пор не известно.

«Мы ждем, когда ISU объявит о переносе российского этапа в Финляндию. Тогда и только тогда они смогут сделать распределение фигуристов по этапам. Пока что дедлайн – 14 июля, так что сейчас мы все находимся в ожидании», – приводит «Матч ТВ» слова представителя одной из крупных национальных федераций Европы.

Календарь Гран-при по фигурному катанию-2022/23: старт в США, два этапа пока без хозяина, финал в Турине

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные