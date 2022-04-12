Навка о приостановке «Ледникового периода»: «Очень печально. Думаю, причину не знает никто, кроме руководства Первого канала»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на новость о приостановке проекта «Ледниковый период».

Ранее продюсер шоу Илья Авербух объявил, что выход в эфир нового сезона осенью не планируется.

«Очень печально. Мне жалко, что наша аудитория, любители фигурного катания и зрители Первого канала не смогут в этом году смотреть.

Но ничего страшного: были же года, когда не было «Ледникового периода». Поэтому будем ждать лучших времен.

Не думаю, что причиной является начало тренерской карьеры. Энергии Ильи хватит на все направления: и на тренерскую, и на постановку программы в «Ледниковом периоде».

Не знаю причину. Думаю, никто ее не знает, кроме руководства Первого канала», – сказала Навка.