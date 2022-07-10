«Любимый, будь самым счастливым и здоровым! А я всегда буду рядом». Синицина поздравила Кацалапова с днем рождения

Серебряный призер Олимпиады-2022 в танцах на льду поздравила своего партнера и жениха с днем рождения.

Сегодня фигуристу исполняется 31 год.

«Сегодня такой день, о котором я каждый год думаю с волнением и трепетом! Сегодня родился человек, который может свернуть горы, который делает всегда все на максимум! 💕

Это то чувство, которое сложно описать словами. ☺️ Когда всего времени, что вы проводите вместе, вам мало! Когда мысли всегда о нем! Когда понимаешь, что сделаешь для этого человека все!

Любимый, будь самым счастливым и здоровым! А я всегда буду рядом. 🥰 С днем рождения ❤️», – написала Синицина.

Синицина и Кацалапов женятся. Они долго скрывали отношения, хотя Вика называла Никиту «кот», а Никита Вику – «моя принцесса»