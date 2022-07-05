Максим Ставиский: «Рад, что Дэвис и Смолкин остались соревноваться за Россию. Такие танцоры нужны сборной»

Двукратный чемпион мира в танцах на льду поделился мнением насчет отстранения российских фигуристов от международных стартов и ситуации с возможным переходом Дианы Дэвис и в США.

– Конечно, полноценных международных стартов будет не хватать. Поэтому и хорошо, если хоть какие-то иностранцы будут приезжать.

С другой стороны, у каждой танцевальной пары в России, к примеру, есть свои конкуренты. И если они не будут сидеть равнодушно на задницах, то соревновательный момент все равно сохранится. За теми же Кацалаповыми (Викторией Синициной и ) жарко дышат Ваня с Сашей (Букин и Степанова), они стремятся всех обыграть.

– Ну, не только Ваня с Сашей сидят за спинами Вики и Никиты – еще и с Глебом Смолкиным. Которые все-таки никуда не ушли.

– Да в общем-то вся сборная сидит.

Мне удалось поработать в свое время с Дианой и Глебом. Я знаю, что это очень работоспособные ребята, техничные. Честно, я рад, что они остались соревноваться за Россию. Если вообще собирались переходить, конечно. Такие танцоры нужны нашей сборной, – сказал Ставиский.

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США