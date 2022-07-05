Максим Ставиский: «Рад, что Дэвис и Смолкин остались соревноваться за Россию. Такие танцоры нужны сборной»

Теги Максим Ставиский сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский поделился мнением насчет отстранения российских фигуристов от международных стартов и ситуации с возможным переходом Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в США.

– Конечно, полноценных международных стартов будет не хватать. Поэтому и хорошо, если хоть какие-то иностранцы будут приезжать.

С другой стороны, у каждой танцевальной пары в России, к примеру, есть свои конкуренты. И если они не будут сидеть равнодушно на задницах, то соревновательный момент все равно сохранится. За теми же Кацалаповыми (Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым) жарко дышат Ваня с Сашей (Букин и Степанова), они стремятся всех обыграть.

Ну, не только Ваня с Сашей сидят за спинами Вики и Никиты – еще и Диана Дэвис с Глебом Смолкиным. Которые все-таки никуда не ушли.

– Да в общем-то вся сборная сидит.

Мне удалось поработать в свое время с Дианой и Глебом. Я знаю, что это очень работоспособные ребята, техничные. Честно, я рад, что они остались соревноваться за Россию. Если вообще собирались переходить, конечно. Такие танцоры нужны нашей сборной, – сказал Ставиский.

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США

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