Елена Вайцеховская: «Не знаю, считает ли Тутберидзе, что между нами есть конфликт. Я так не считаю. Понимаю, что он выгоден очень многим и подогревается постоянно»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, журналист Елена Вайцеховская рассказала о взаимоотношениях с Этери Тутберидзе после Олимпиады-2014 в Сочи.

«В Сочи произошла стандартная ситуация, когда Юля Липницкая проиграла, и я, что называется, попала Этери под горячую руку. Претензия была: «Почему вы написали так? Почему вы не позвонили мне?» Я говорю: «А когда звонить? Вы стояли у бортика». В общем, это был скандал.

После этого я дважды подходила к пресс-атташе федерации (фигурного катания России – Sports.ru) и говорила, что независимо от того, что между нами произошло, нам предстоит много лет работать вместе, и я считаю ненормальным, когда ведущий тренер и один из ведущих журналистов находятся в таких отношениях, поэтому я просто прошу поспособствовать как-то, чтобы мы встретились и поговорили.

Мне было отвечено: «Я не буду этим заниматься, поскольку я считаю, что это не надо». Я понимаю, что человек преследовал свою цель иметь эксклюзивный доступ, я там была совершенно не нужна. Но парадокс заключается в том, что после сочинской Олимпиады мы с Этери Георгиевной сказали друг другу в общей сложности четыре слова.

Когда награждали лучших журналиста, фигуриста, тренера, был такой очень красивый приз Панина-Коломенкина. Этот приз как тренер получила Этери, как фигурист – Женя Плющенко, а как журналист – я. По-моему, на этом мероприятии. Или на каком-то…

В общем, я что-то вручала Этери. Я вручила приз Этери и сказала: «Поздравляю вас, Этери». Она сказала: «Спасибо». Вот это четыре слова, которые мы с ней произнесли друг другу с момента сочинской Олимпиады.

Поэтому я не знаю, как она смотрит сама, считает ли она, что между нами есть какой-то конфликт. Я так не считаю. Я понимаю, что этот конфликт выгоден очень многим, что он подогревается очень многими, причем подогревается постоянно. Но сказать, что я как-то зацикливаюсь на этой истории, – нет», – рассказала Вайцеховская в подкасте «Ход коньком».

Елена Вайцеховская: «Тутберидзе, на мой взгляд, блистательный администратор. Для меня она – не тренер, который учит, развивает спортсмена»