Евгений Плющенко: «Русские, идите с поднятой головой во всем мире и не стесняйтесь, а гордитесь, что вы – русские!»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к россиянам.

«Меня зовут Евгений Плющенко! Я русский! Я горжусь тем, что я РУССКИЙ! Я родился в Великой России, в Хабаровском крае. Долгое время я жил в Волгограде.

Выступал за Санкт-Петербург в спорте, сейчас живу и работаю в Московской области. Четыре олимпийские медали в четырех Олимпийских играх принес нашей родине – России!

Русские, идите с поднятой головой во всем мире и не стесняйтесь, а гордитесь, что вы – русские! #stoprussianhate #ZaМир #СвоихНеБросаем #Россия», – написал Плющенко в инстаграме.