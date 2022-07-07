Плющенко о гранте на ледовое шоу: «Сейчас особенно важна помощь творческим командам страны со стороны государства»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о гранте на свое ледовое шоу в размере 50 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив.

«Сейчас особенно важна помощь творческим командам страны со стороны государства, в том числе помощь тем, кто испытал на себе санкционное давление. Именно поэтому проведение специальных конкурсов ПФКИ – своевременная и нужная инициатива, которая положительно воспринята профессиональными сообществами.

Победа в специальном конкурсе Президентского фонда культурных инициатив – это одновременно и новые возможности, и большая ответственность. Перед государством, которое поддерживает патриотические инициативы, и перед зрителями», – сказал Плющенко.

«Зрители пропитаются духом патриотизма, гордостью за Россию». Плющенко получил 50 млн на шоу от президентского фонда – вот как это вышло