Авербух о гранте на ледовые шоу: «Деньги целевые, они идут не мне, а на погашение аренды, гонораров. Это поддержка для ребят, которые выступают»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что его ледовые шоу получили грант на 27,5 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив.

– Недавно появилась новость, что ваши ледовые шоу получили грант на 27 миллионов рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Можете рассказать об этой истории?

– То, что нас поддержал Фонд культурных инициатив, очень важная для меня новость. Шоу в Сочи очень много. Гранты выделяются и на проекты Москвы, и на проекты Сочи, и Ессентуков. Хочу сказать, что эти деньги целевые, они идут не мне, а сразу на погашение аренды, гонораров, и все-все абсолютно здесь видно. Конечно, это снимает определенное бремя с меня, помогает нам показывать все шоу в полном объеме.

Сейчас очень необходима поддержка, и я благодарен, потому что шоу – всегда дорого, здесь золотой состав участников, помимо всего есть большое количество сопутствующих расходов, в том числе проживание в Сочи, перелеты, все коммерческое: аренда зала, света, звука. Затраты на шоу в среднем составляют 90 миллионов рублей – это 30 представлений в Сочи и Ессентуках. И грант частично гасит эти затраты.

Мы старались в этом году, много гастролировали. Никогда на протяжении моих двадцати лет работы на этом поприще, никаких грантов не было, но поддержка государства в проектах присутствовала. Мне кажется, это действительно очень важно, потому что эта поддержка в первую очередь не для меня лично, а для ребят, которые выступают, – сказал Авербух.

Ледовые шоу Ильи Авербуха получили грант на 27,5 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив