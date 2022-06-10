Ледовое шоу Плющенко «Союз чемпионов» получило грант на 50 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив

Теги Евгений Плющенко Политика деньги ледовые шоу Фигурное катание

Ледовое шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Союз чемпионов» получило грант на 50 миллионов рублей от Президентского фонда культурных инициатив.

Тип проекта – «Поддержка коллективов и деятелей культуры, ставших объектами санкционного давления за свой патриотизм и преданность стране».

«Уникальное культурно-спортивное зрелищное ледовое шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко представляет собой яркое мероприятие, объединяющее легендарных и выдающихся спортсменов и артистов.

Проект направлен на трансляцию культурного кода, развитие и популяризацию спорта, носит социальный характер и ярко выраженный патриотический характер. На примере участников проекта – фигуристов, которые прошли через многие испытания, зрители шоу пропитаются духом патриотизма, гордостью за Россию и наших талантливых спортсменов.

Поддержка проекта позволит провести 7 шоу с участием известных спортсменов в 7 разных городах России, а также поддержит коллектив создателей шоу, артистов, спортсменов, подрядчиков в регионах, которые пострадали во время пандемии, а также из-за санкционного давления (запрет выступлений на зарубежных площадках)», – говорится в обосновании заявки.

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