Для Дэвис и Смолкина работа с тренером Киляковым является временным вариантом, они хотят вернуться к Шпильбанду. Но тренер против («Матч ТВ»)

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Российские танцоры на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин заинтересованы в продолжении сотрудничества с американским тренером Игорем Шпильбандом, сообщает «Матч ТВ»

По информации источника, у Шпильбанда и Дэвис и Смолкина возникли противоречия, после которых они прекратили работу. 

Для урегулирования вопросов с тренером в США отправилась мама Дианы Дэвис Этери Тутберидзе, но наладить ситуацию не удалось. 

Сейчас пара тренируется у Алексея Килякова в Вирджинии, однако для спортсменов этот вариант скорее является временным. 

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