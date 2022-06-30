Для Дэвис и Смолкина работа с тренером Киляковым является временным вариантом, они хотят вернуться к Шпильбанду. Но тренер против («Матч ТВ»)

Российские танцоры на льду Диана Дэвис и заинтересованы в продолжении сотрудничества с американским тренером , сообщает .

По информации источника, у Шпильбанда и Дэвис и Смолкина возникли противоречия, после которых они прекратили работу.

Для урегулирования вопросов с тренером в США отправилась мама Дианы Дэвис Этери Тутберидзе, но наладить ситуацию не удалось.

Сейчас пара тренируется у Алексея Килякова в Вирджинии, однако для спортсменов этот вариант скорее является временным.

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