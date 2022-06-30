Игорь Шпильбанд: «Я не работаю больше с Дэвис и Смолкиным. У меня нет желания давать комментарии»

Теги сборная России танцы на льду Игорь Шпильбанд Р-Спорт Диана Дэвис Глеб Смолкин Алексей Киляков Фигурное катание

Тренер Игорь Шпильбанд отказался комментировать прекращение работы с российскими фигуристами Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным

«Извините, но, к сожалению, я не работаю больше с Дианой и Глебом. У меня нет желания давать комментарии», – сказал Шпильбанд.

Дэвис и Смолкин в соцсетях сообщили, что начали работу с Еленой Новак и Алексеем Киляковым, которые тренируют в Вирджинии. США.  

Дэвис и Смолкин: «Мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах»

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