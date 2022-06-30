Игорь Шпильбанд: «Я не работаю больше с Дэвис и Смолкиным. У меня нет желания давать комментарии»

Тренер Игорь Шпильбанд отказался комментировать прекращение работы с российскими фигуристами и .

«Извините, но, к сожалению, я не работаю больше с Дианой и Глебом. У меня нет желания давать комментарии», – сказал Шпильбанд.

Дэвис и Смолкин в соцсетях сообщили, что начали работу с Еленой Новак и Алексеем Киляковым, которые тренируют в Вирджинии. США.

Дэвис и Смолкин: «Мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах»