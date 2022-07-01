Ренат Лайшев: «Тутберидзе внутри – душевнейший человек и красивая женщина. А ее характер и жесткость похожи на защиту от внешнего мира»

Президент центра спорта и образования рассказал о характере заслуженного тренера России по фигурному катанию .

– Вы говорите, что все творческие люди не от мира сего. Как это проявляется в Этери Георгиевне?

– В непростом, трудном характере. А также в преподавательском таланте и во взаимоотношениях со спортсменами. Она современный пример, как нужно относиться к ученикам. Одновременно и бережно, и трепетно. У многих тренеров такой подход – у той же Ирины Александровны Винер. Мне кажется, они похожи.

– В чем заключается сложность ее характера?

– Сложный она человек в общении.

– В каком плане?

– Трудно так сказать… С Этери Георгиевной непросто – вот так, наверное. Как и с остальными неординарными личностями. Это все идет от своеобразности.

С другой стороны, многое из этого, как мне кажется, напускное. Внутри она душевнейший человек и красивая женщина. А ее характер и жесткость больше похожи на форму защиты от внешнего мира. Мы совершенно другой знали ее по отношению к маме, к дочке Диане, – сказал Лайшев.