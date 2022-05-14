Лайшев о критике Тихонова в адрес Тутберидзе: «Этери Георгиевна – разумный человек и великий тренер. Не может быть, чтобы она хотела кого-то уничтожить»

Теги Александр Тихонов сборная России женское катание Этери Тутберидзе Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал резкие высказывания четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова в адрес тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Тутберидзе ведет себя по-хамски. Слышал от одного из руководителей, как она грозилась его уничтожить», – заявил Тихонов.

«Очень удивлен заявлением Тихонова, если честно. Я хорошо его знаю, поэтому не ожидал, что он так скажет про Этери Георгиевну. Неоправданная критика, на мой взгляд. Вообще сегодня не нужно нагнетать и так очень нервную обстановку, все должны наоборот объединяться и дружить, я считаю.

Тутберидзе – разумный человек и великий тренер. Поэтому я думаю, что такого не может быть, чтобы она хотела кого-то уничтожить или что-то подобное. Я никогда не замечал за ней хамского поведения, она огромный профессионал, внесший колоссальный вклад в фигурное катание.

Она очень многое сделала для людей и для страны, подняла интерес к женскому фигурному катанию на новый уровень, выиграла три Олимпиады подряд. Я уверен, что она знает, что делает и почему», – сказал Лайшев.

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