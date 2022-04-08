Ренат Лайшев: «Хрустальный» станет частью СШОР № 2. Официально это будет утверждено с 1 сентября»

Президент центра спорта и образования рассказал, когда ледовый дворец «Хрустальный» перейдет под другое управление.

«Хрустальный» станет частью СШОР № 2. В течение ближайшего месяца будет идти процесс оформления документов, а официально это будет утверждено с 1 сентября. Это давнишняя идея объединения школ по видам спорта в одну – в фигурном катании, к примеру, объединят всех, кроме ЦСКА, потому что они подчиняются Москомспорту.

Мне по-прежнему непонятно, для чего это делается. Это очень сильно скажется на спортивной конкуренции внутри Москвы – ее, можно сказать, не будет. Наверное, все, что ни делается, все к лучшему. Может, мы просто чего-то не понимаем…

К чему приведет это решение? Понимаете, если раньше, когда у Этери Георгиевны (Тутберидзе) пошли результаты, я, как директор школы, мог обратить на это внимание и оказать поддержку – финансовую, физическую, какую угодно. То, как будет сейчас, – понятия не имею. Это действительно непростой вопрос», – сказал Лайшев.

«Что касается нового катка в Ясенево, то он, скорее всего, отойдет другой школе. Это правильно, потому что он строится для Этери Георгиевны. С другой стороны, немного обидно, ведь мы тоже приложили усилия для его появления», – добавил он.