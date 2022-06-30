Бойкова прокатилась по трассе Формулы-1: «Машина пушечная но сам заезд показался скучным: наверное, пилот подумал, что я маленькая, и решил больше 190 км/ч не разгоняться»

Чемпионка Европы в парном катании рассказала о посещении автодрома в Сочи.

«На днях нам с Димой (Козловским) удалось прокатится с ветерком на трассе Формулы-1.

Еще недавно я ужасно боялась скоростей, но тут, приехав в Сочи, я увидела проносящиеся спортивные машины и решила, что обязательно должна прокатиться так же.

Автодром Сочи для любителей адреналина и гонок предлагает несколько вариантов. Первый – это гоночное такси. Вы садитесь в машину, которую предварительно сами выбираете (выбор огромный: от Renault Clio RS 4 до Lamborghini Huracan), и вас везёт по трассе профессиональный пилот.

Второй вариант – это такой же один круг с пилотом за рулем, и другой круг самостоятельной езды. Никаких ограничений по скорости, кроме собственного страха. Единственные требования – совершеннолетний возраст и водительский стаж больше одного года (я, конечно же, была в пролете по второму пункту).

Именно поэтому я выбрала гоночное такси на BMW M4 Performance. Машина, конечно, вне комментариев, она пушечная. Но вот сам заезд мне показался немного скучным: наверное, пилот подумал, что я маленькая, и решил больше 190 км/ч не разгоняться. Мне хотелось побыстрее, ибо зачем тогда 500 лошадиных сил?

В оправдание пилоту могу сказать, что на трассе было много крутых поворотов, перед которыми обязательно скидывается скорость. Интересно, что профессионалы делают это достаточно жестко: ты прям вылетаешь из сидения. Но как мне объяснили потом, это не стиль езды, а просто машины такие, быстро разгоняются и еще быстрее тормозят.

В общем, всем любителям гонок обязательно стоит хотя бы разок здесь прокатиться. А у меня следующая цель – трасса Формулы-1 на Игоре», – написала Бойкова в соцсети.