Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова сходила на картинг в Сочи.

«После получения водительского удостоверения поняла, что без машинки жить практически не могу (хотя петербургское метро я обожаю).

В долгих поездках я начинаю скучать по вождению. В этот раз не удержалась и села за руль карта.

20 минут гонок, 9 лошадиных сил, 3 сильных соперника (Дмитрий Козловский, Георгий Куница, Екатерина Петушкова), самая длинная и крутая трасса картинга в России – и хорошее настроение обеспечено», – написала Бойкова в соцсети.