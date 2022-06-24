Зинина до ухода из академии Плющенко брала самостоятельные занятия на стороне без ведома тренеров («Матч ТВ»)

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Фигуристка Анастасия Зинина, прекратившая сотрудничество с академией двукратного Евгения Плющенко, до ухода из школы брала самостоятельные занятия на стороне без ведома тренеров.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Плющенко заявил, что причиной прекращения работы стал отказ Зининой выполнять тренерские установки. 

Академия Плющенко прекратила сотрудничество с Зининой из-за нарушения фигуристкой спортивной дисциплины

Плющенко об отчислении Зининой: «Анастасия отказывалась выполнять тренерские установки. Ей было запрещено исполнять прыжки из-за травмы, однако спортсменка не слушалась»

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