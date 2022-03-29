Дмитрий Козловский: «К моменту прихода в группу Москвиной Мишиной и Галлямова мы проработали с ней пять лет. Мне казалось чисто по-детски, что мы как-то ближе тренеру»

Чемпионы Европы в парном катании и рассказали, как повлиял на них опыт выступления на Олимпийских играх в Пекине, где они стали четвертыми.

– Что для вас изменилось после Олимпиады?

Козловский: Мы поняли, что нужно в первую очередь верить себе и в себя. И не питать иллюзий. Если ты сам себе не поможешь, этого не сделает никто.

В нашем виде спортсмен, если он думающий, опытный и понимает, чего хочет добиться, должен сам решать большую часть своих проблем и выстраивать подготовку, опираясь прежде всего на свои мысли и ощущения.

– Вам сейчас не кажется ошибкой, что к главному старту четырехлетия вы готовились, фактически не видя своих основных соперников – Анастасию Мишину и ? Нет ощущения, что, тренируясь на отдельном льду, вы работаете в какой-то степени вслепую?

Бойкова: Для нас, наоборот, такой вариант был наиболее предпочтительным. На протяжении многих лет нам с Димой было очень важно понимать, что мы находимся в центре тренерского внимания.

Наверное, это можно сравнить с чисто житейской ситуацией, когда в семье рождается второй ребенок, и более старший непроизвольно уходит на второй план на какое-то время. И, естественно, обижается.

– Похоже, вы в семье старшая?

Бойкова: Нет, я как раз второй ребенок, но когда выросла и меня стали спрашивать, хочу ли я еще братика или сестренку, всегда отвечала «нет».

Козловский: В дополнение к тому, о чем сказала Саша, хотел бы заметить, что наш вид спорта – индивидуальный. И наша личная победа нужна прежде всего мне и Саше.

Нужно понимать простую вещь: когда в одной группе на первые места претендуют сразу несколько спортсменов, для тренера, за редким исключением, не имеет значения, кто именно из учеников победит в этой борьбе. Точно так же нет никакой разницы для страны, кто именно приносит ей медали. Это нормально, и не нужно питать никаких иллюзий на этот счет.

– Почему-то мне кажется, что вы поняли это не сразу.

Козловский: Не сразу. К моменту прихода в группу Москвиной Насти и Саши мы проработали с Тамарой Николаевной пять лет, фактически с момента создания нашей пары. Прошли с Сашей юниорский спорт, пережили успехи, неудачи, вошли в элиту взрослого катания, и мне казалось, возможно, чисто по-детски, что мы как-то ближе тренеру, чем те, кто только начинает работать с ней.

Мне казалось, что между нами не просто партнерские отношения, но и настоящее доверие. Но уже по ходу первого совместного сезона стало появляться понимание: если мы не станем сами себя двигать вперед ради того, чтобы победить, то за нас этого никто делать не будет.

– Получается, вы поняли это слишком поздно?

Козловский: Да, мы потеряли немного времени. Но, тем не менее, наш непростой опыт выступления на , как и весь предыдущий опыт неуспешных выступлений, крайне ценен.

Когда спортсмен идет к цели исключительно через победы, это не значит, что он работает меньше, чем кто другой, но зачастую остается ощущение, что все это достаточно легко дается. И если вдруг случается поражение, спортсмен может реально оказаться к нему не готов. Посмотрите на Алену Савченко: она выстрадала свою золотую олимпийскую медаль.

Такие победы, как мне кажется, достигаются очень большими усилиями. Людьми, которые не питают иллюзий насчет спортивной жизни, а просто очень жестко берут эту жизнь в свои руки. Нужны первые места? Значит, нужны чистые прокаты. И нужно за это биться.