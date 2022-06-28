Международный союз конькобежцев (ISU) прокомментировал решение Федерации фигурного катания России (ФФКР) о создании внутрироссийской серии Гран-при.

Согласно предварительному расписанию, соревнования будут проходить с 21 октября по 5 марта. Российские фигуристы на данный момент отстранены от международных стартов.

«После необходимых внутренних проверок мы можем сообщить, что ISU не осведомлен о данной инициативе (серии Гран-при России), с нами не связывались по этому поводу.

Поэтому подробных комментариев на этот счет мы давать не можем», – приводит заявление ISU «Матч ТВ».

Предварительный календарь Гран-при России по фигурному катанию: 1-й этап стартует в октябре в Москве, финал пройдет в Сочи в марте