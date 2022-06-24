Бывший врач сборной США: «Будут ли девушки делать квады в будущем? Не знаю, будут ли найдены другие способы, чтобы сдержать половое созревание»

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Бывший врач сборной США по фигурному катанию Анджела Смит высказалась о поднятии возраста в фигурном катании. 

«Думаю, это мудрое решение ISU. Это правильно для психологического и физического здоровья. Это правильно для спорта. 

Чтобы оставаться худыми и сохранять способность исполнять прыжки, чтобы отсрочить процесс полового созревания, фигуристки морят себя голодом. Они могут сидеть на одном протеиновом порошке. Могут не есть твердую пищу. Тренироваться по 12 часов в день. 

Юные девушки с взрослением поправляются в бедрах, груди – их тело перестает быть худым и узким телом допубертатной девочки, благодаря которому они могут исполнять четверные прыжки. 

Впервые о необходимости поднятия возраста заговорили в 90-х. Потребовалось 30 лет, чтобы это произошло. И слава богу, что возраст был поднят до 17, а не до 16, потому что 16 – тоже недостаточно. 

Будут ли девушки делать квады в будущем? Я не знаю, будут ли найдены другие способы, чтобы сдержать половое созревание. Страшно представить, что это возможно», – сказала Смит. 

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