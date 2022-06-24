Джонатан Гурейро: «Вопрос окончания карьеры мы не ставим, и очень не хотелось бы, чтобы такие вещи за нас решали СМИ»

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Фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, опроверг информацию о завершении спортивной карьеры. 

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Загорски и Гурейро не будет продолжать карьеру. 

«У нас был тяжелый сезон, Тиффани до сих пор до конца не восстановилась. Поэтому в нашей ситуации было бы странно спешить ставить программы, тем более что с международным календарем на предстоящий сезон пока мало ясности.

Но вопрос окончания карьеры мы не ставим, и нам очень не хотелось бы, чтобы такие вещи за нас решали СМИ.

Из них же я узнал, что сейчас занимаюсь спортивным менеджментом. Боюсь, что это не совсем так, но я открыт к предложениям. Это интересное направление», – сказал Гурейро. 

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