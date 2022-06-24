Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершат спортивную карьеру («Матч ТВ»)

Теги сборная России танцы на льду Джонатан Гурейро Тиффани Анастасия Загорски Матч ТВ Фигурное катание

Российский танцевальный дуэт Тиффани ЗагорскиДжонатан Гурейро не будет продолжать спортивную карьеру, сообщает «Матч ТВ».

Спортсмены длительное время провели в Австралии и пока не начинали подготовку к сезону. 31-летний Гурейро занялся спортивным менеджментом, планы 27-летней Загорски в настоящий момент неизвестны.

Загорски и Гурейро выступали за сборную России с 2015 года. Они четыре раза становились призерами этапов Гран-при, трижды – чемпионата страны. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане заняли 13-е место.

Осенью 2021-го Тиффани перенесла пневмококковый менингит, из-за чего фигуристы неудачно выступили на чемпионате России и не смогли отобраться на Игры в Пекине.

«Два раза предлагал остановиться, но она говорила: нет». Драма в танцах на льду – Загорски откатала на грани обморока, с катка ее унесли на руках

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