Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершат спортивную карьеру («Матч ТВ»)

Российский танцевальный дуэт – не будет продолжать спортивную карьеру, сообщает .

Спортсмены длительное время провели в Австралии и пока не начинали подготовку к сезону. 31-летний Гурейро занялся спортивным менеджментом, планы 27-летней Загорски в настоящий момент неизвестны.

Загорски и Гурейро выступали за сборную России с 2015 года. Они четыре раза становились призерами этапов Гран-при, трижды – чемпионата страны. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане заняли 13-е место.

Осенью 2021-го Тиффани перенесла пневмококковый менингит, из-за чего фигуристы неудачно выступили на чемпионате России и не смогли отобраться на Игры в Пекине.

«Два раза предлагал остановиться, но она говорила: нет». Драма в танцах на льду – Загорски откатала на грани обморока, с катка ее унесли на руках