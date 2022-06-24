Жулин о возможном завершении карьеры Загорски и Гурейро: «Никакой потери нет однозначно. Сейчас полно пар – и неплохих, и хороших»

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о возможном завершении карьеры российского танцевального дуэта Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.

– Никакой потери нет однозначно. Во-первых, когда еще наши танцы вернутся на международный уровень... А во-вторых, мне кажется, они могли бы добиться и больших успехов в карьере. Может, не хватило чего-то. Пара яркая, красивая, но вот так. Сейчас полно пар – и неплохих, и хороших. Так что будем работать.

– С другой стороны, Загорски/Гурейро – скатанный, опытный дуэт. Разве это не плюс?

– Ну и что? А есть опытные дуэты, которые не интересны. Постоянно на 5-6 местах, будем так говорить. Так что ничего страшного, ищем что-то новенькое. Все хорошо будет у наших танцев, не переживайте, – сказал Жулин.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завершат спортивную карьеру («Матч ТВ»)