Загорски и Гурейро могут завершить спортивную карьеру, так как не попали в сборную на следующий сезон («Р-Спорт»)

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Фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро могут завершить спортивную карьеру, так как не попали в состав сборной России на следующий сезон.

Об этом сообщает сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Джонатан и Тиффани могут завершить карьеру, это правда. Дело в том, что их не ввели в сборную и снимают со ставок.

Ну разве может француженка, которая снимает здесь квартиру, жить, не получая ни копейки? Не может. Она и так платила сама за квартиру, ей никто не помогал, федерация не помогала.

Это и стало причиной того, что они не станут продолжать профессиональную карьеру. За так они кататься не хотят», – сообщил источник.

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