Директор группы, где тренируется Загорски: «Официальных заявлений о завершении карьеры не было. Все будет зависеть от состояния Тиффани, но кататься она очень хочет»

Фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с , продолжает реабилитацию после менингита и о завершении карьеры не заявляла.

Об этом сообщила Елена Маркова, директор группы, в которой тренируется дуэт.

«Тиффани находится во Франции, она проходит реабилитацию, врачи рекомендовали ей ограничить тренировки до октября.

После тяжелой болезни мы ее уговаривали не спешить с выходом на лед, но она все равно решила возобновить тренировки, чтобы подготовиться к чемпионату страны.

Никаких официальных заявлений о завершении карьеры не было. Сейчас все будет зависеть от состояния Тиффани, но кататься она очень хочет», – сказала Маркова.