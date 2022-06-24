Директор группы, где тренируется Загорски: «Официальных заявлений о завершении карьеры не было. Все будет зависеть от состояния Тиффани, но кататься она очень хочет»

Теги сборная России танцы на льду Джонатан Гурейро Тиффани Анастасия Загорски ТАСС Фигурное катание

Фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, продолжает реабилитацию после менингита и о завершении карьеры не заявляла.

Об этом сообщила Елена Маркова, директор группы, в которой тренируется дуэт.

«Тиффани находится во Франции, она проходит реабилитацию, врачи рекомендовали ей ограничить тренировки до октября.

После тяжелой болезни мы ее уговаривали не спешить с выходом на лед, но она все равно решила возобновить тренировки, чтобы подготовиться к чемпионату страны.

Никаких официальных заявлений о завершении карьеры не было. Сейчас все будет зависеть от состояния Тиффани, но кататься она очень хочет», – сказала Маркова. 

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