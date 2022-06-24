Анна Щербакова: «Через несколько дней после Олимпиады внутри была абсолютная пустота. Никаких мыслей, никаких эмоций»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о том, что чувствовала после победы в Пекине-2022.

«Через несколько дней после соревнований внутри была абсолютная пустота. Никаких мыслей, никаких эмоций.

Я поняла, что, наверное, впервые в жизни могу провести целый день, вообще ни о чем не думая. Обычно я постоянно веду какой-то внутренний диалог. А тут в первый раз совсем ничего. Полная пустота.

Я не пыталась это исправить и даже не пыталась убедить себя, что должна что-то чувствовать. Я не заставляла себя радоваться или грустить. Я решила, что лучше просто дать себе время: если мыслей в голове нет, значит, так сейчас и должно быть. И я думаю, что это было правильное решение, это именно то, что мне тогда было нужно.

Потому что я всегда буду работать над тем, чтобы найти баланс между личностью и спортсменом, взлетами и падениями, которые сопровождают их обоих. Поэтому иногда, чтобы почувствовать себя счастливой, мне просто нужно осознать, что сегодня у меня нет важных дел и я могу остаться дома и насладиться тишиной и покоем», – написала Щербакова.