Щербакова об Олимпиаде-2022: «Чувствовала, что постепенно теряю форму. Всего 30-40 минут тренировок – этого недостаточно»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию вспомнила об эмоциях на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Самое сложное было в ожидании. Я приехала в Пекин примерно за две недели до личных соревнований. Довольно рано, потому что в олимпийской деревне тренировки сильно отличались от обычного тренировочного процесса. Всего 30-40 минут (вместо 3 часов на льду в день) недостаточно, чтобы привести себя в форму.

Этого даже недостаточно, чтобы просто поддерживать ее! Я чувствовала, что постепенно теряю форму. Этого следовало ожидать при такой подготовке, но, конечно, хотелось быть во всеоружии к главному соревнованию четырехлетия. Так что в этом смысле ожидание было непростым.

В эмоциональном плане тоже было сложно, потому что я привыкла приезжать на соревнования всего за пару дней и наполняться атмосферой турнира. Лично меня это очень заряжает и помогает выкладываться на соревнованиях. В Пекине я поняла, что могу растратить эту энергию в первые же дни пребывания там, а в итоге все может превратиться в монотонную рутину.

Но на тренировках мне удавалось кататься с тремя четверными прыжками. Но на соревнованиях решила прыгать два, потому что я понимала – на момент выступления это будет мой максимум. Все равно это будет более сложный контент, чем в предыдущих соревнованиях сезона. Я готова рисковать, но только если риск оправдан.

Так что на соревнованиях я часто могу даже больше, чем на тренировках, но мне нужно знать сердцем, что я действительно способна все это сделать. Я всегда очень внимательно отношусь к тому, как ощущаются прыжки во время тренировок.

Количество сделанных попыток не так важно, как работа головой. Тогда я смогу выходить на соревнования увереннее и показывать максимум в нужный момент. И я так рада, что именно на Олимпийских играх смогла показать две чистые программы и набрать там лучшие баллы в сезоне, что смогла все сделать без ошибок.

Именно к этому я и стремилась – показать себя на Олимпийских играх, на главном старте карьеры любого спортсмена. Это было очень важно для меня. Сразу после проката я испытала непередаваемые эмоции, среди них: радость, удовлетворение, счастье. Это именно те чувства, ради которых я катаюсь.

Не ради какой-то конкретной медали, а ради тех ощущений, которые испытываешь на льду. Перед выступлением ты чувствуешь, как все смотрят на тебя, что все внимание приковано к тебе, и в данный момент ты можешь показать все, на что ты способен, все, что у тебя получается лучше всего! Это очень волнительно», – написала Щербакова.