Анна Щербакова: «Очень не люблю, когда маленькие дети говорят, что хотят выиграть Олимпиаду. Часто это идет от взрослых»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сообщила, что у нее не было цели выиграть золото Олимпиады.

«В детстве я не ставила перед собой цели стать олимпийской чемпионкой. Я очень не люблю, когда маленькие дети говорят, что хотят выиграть . Иногда это искренне идет от ребенка, но чаще это идет от взрослых, убежденных, что олимпийская золото – главная цель любого спортсмена.

Ребенок все это слушает и, скажем, в три-четыре года ставит перед собой цель, даже не понимая, что нужно сделать для ее достижения. Чего ему это будет стоить? Каким будет его путь? На мой взгляд, это неправильно.

Да, цели должны быть всегда. Ребенок может мечтать о победе на чемпионате среди своего возраста, он может мечтать о освоении нового прыжка, например, двойного или тройного. Но он не знает, что скрывается за мечтой стать олимпийским чемпионом.

Цели должны быть реалистичными. Никто не знает, что с этим ребенком будет потом, и сколько боли и разочарований будет от того, что детская мечта не сбылась», – написала Щербакова.