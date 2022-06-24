Зинина об уходе из академии Плющенко: «Ничего не нарушала. Так получилось»

Российская фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала свой уход из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Тренерский штаб Плющенко назвал причиной прекращения сотрудничества с Зининой нарушение фигуристкой спортивной дисциплины.
«Ничего не нарушала. Так получилось», – написала Зинина в ответ на вопрос подписчика о том, что она нарушила у Плющенко.
«Я и не собиралась», – добавила фигуристка в ответ на просьбу не бросать спорт.
Сейчас сообщения удалены.
Академия Плющенко прекратила сотрудничество с Зининой из-за нарушения фигуристкой спортивной дисциплины