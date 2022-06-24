Зинина об уходе из академии Плющенко: «Ничего не нарушала. Так получилось»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Академия Плющенко Анастасия Зинина Фигурное катание

Российская фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала свой уход из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Тренерский штаб Плющенко назвал причиной прекращения сотрудничества с Зининой нарушение фигуристкой спортивной дисциплины.

«Ничего не нарушала. Так получилось», – написала Зинина в ответ на вопрос подписчика о том, что она нарушила у Плющенко.

«Я и не собиралась», – добавила фигуристка в ответ на просьбу не бросать спорт.

Сейчас сообщения удалены.

Академия Плющенко прекратила сотрудничество с Зининой из-за нарушения фигуристкой спортивной дисциплины

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