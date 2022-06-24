Владимир Литвинцев: «Поеду на летние сборы к Розанову. Всегда только его слушаю и ему доверяю»

Азербайджанский фигурист рассказал, как изменилась атмосфера на чемпионате мира-2022 из-за отсутствия россиян, а также о сотрудничестве с тренером .

– Чем запомнился вам этот чемпионат мира?

– Я упал с тройного лутца, это было безумно обидно! Я думал, его выеду, потому что сорвал каскад, и все… Я ведь не устал, хорошо контролировал себя, заходил легко, был на сто процентов уверен, что его сделаю, но упал с него, потерял несколько баллов и проиграл пару мест. Вот чем запомнился этот чемпионат мира. Тяжело было после Олимпиады, был немного выгоревшим эмоционально, переходить в тренировочный процесс заново было сложно.

– Была ли атмосфера там иной из-за отсутствия российских спортсменов?

– Да, конечно. Атмосфера была другая, потому что всегда приезжает много русских болельщиков, они всегда поддерживают, а на этом чемпионате мира такого не было.

– На послеолимпийском конгрессе ISU продлили отстранение российских спортсменов, вместе с тем в России организуют новые внутренние старты. Руководство федерации не исключает возможности приглашения иностранных фигуристов. Если вас пригласят, согласитесь приехать?

– Да.

– Как проходит это межсезонье?

– Поеду на летние сборы к Сергею Розанову.

– Вы уже не первый раз сотрудничаете с Розановым, получается, это ваш специалист? Как поменялась ваша хореография после занятий с ним?

– У каждого постановщика есть свое видение, и в этом случае, думаю, все только к лучшему менялось. Сергей Александрович как видит, так и говорит. По-другому… Можно, конечно, что-то предложить, но я всегда только его слушаю и ему доверяю.

– Какие цели ставите на новый сезон?

– Пятерка на чемпионате Европы, чемпионат мира, наверное, десятка, на Гран-при хотелось бы в тройку попасть, – сказал Литвинцев.