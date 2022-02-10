Олимпиада-2022. Фигурное катание. Семененко, Кондратюк, Мозалев, Чен, Кагияма, Ханю выступят с произвольными программами

10 февраля на олимпийском турнире по фигурному катанию в Пекине мужчины выйдут на лед с произвольными программами.

Пекин, Китай

Мужчины

Произвольная программа

Начало – в 4:30 по московскому времени. Трансляция – на ТК «Россия 1».

1-я разминка

1. Лукас Бричги (Швейцария)

2. Андрей Мозалев (Россия) – 4.45

3. Иван Шмуратко (Украина)

4. Константин Милюков (Беларусь)

5. Николай Майоров (Швеция)

6. Донован Каррилльо (Мексика)

2-я разминка

7. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

8. Брендан Керри (Австралия)

9. Денис Васильев (Латвия)

10. Марк Кондратюк (Россия) – 5.56

11. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

12. Маттео Риццо (Италия)

3-я разминка

13. Даниэль Грассль (Италия)

14. (Китай)

15. Кевин Аймо (Франция)

16. Киган Мессинг (Канада)

17. Юдзуру Ханю (Япония)

18. Евгений Семененко (Россия) – 7.22

4-я разминка

19. Джейсон Браун (США)

20. Морис Квителашвили (Грузия)

21. Чха Джун Хван (Южная Корея)

22. (Япония)

23. Юма Кагияма (Япония)

24. Нэтан Чен (США)

Положение после короткой программы

1. (США) – 113,97

2. Юма Кагияма (Япония) – 108,12

3. Шома Уно (Япония) – 105,90

4. Чха Джун Хван (Южная Корея) – 99,51

5. Морис Квителашвили (Грузия) – 97,98

6. Джейсон Браун (США) – 97,24

7. Евгений Семененко (Россия) – 95,76

8. (Япония) – 95,15

9. Киган Мессинг (Канада) – 93,24

10. Кевин Аймо (Франция) – 93,00

11. Цзинь Боян (Китай) – 90,98

12. Даниэль Грассль (Италия) – 90,64

13. Маттео Риццо (Италия) – 88,63

14. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 86,74

15. Марк Кондратюк (Россия) – 86,11

16. Денис Васильев (Латвия) – 85,30

17. Брендан Керри (Австралия) – 84,79

18. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 84,15

19. Донован Каррилльо (Мексика) – 79,69

20. Николай Майоров (Швеция) – 78,54

21. Константин Милюков (Беларусь) – 78,49

22. Иван Шмуратко (Украина) – 78,11

23. Андрей Мозалев (Россия) – 77,05

24. Лукас Бричги (Швейцария) – 76,16

Расписание олимпийского турнира по фигурному катанию в Пекине-2022