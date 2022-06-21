Тренер женской сборной России по боксу: «Думаю, Загитовой легко будут даваться технические приемы. Может быть, со временем она смогла бы проводить и легкие спарринги»

Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов прокомментировал новость о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию примет участие в боксерском шоу-поединке.

«Занятие боксом еще никому не навредило, если мы говорим не о профессиональном спорте, а о занятиях с целью укрепления здоровья. Все полезно в разумных пределах.

Загитова является профессиональным спортсменом и, разумеется, достаточно хорошо подготовлена. С учетом того, что фигурное катание относится к разряду сложнокоординационных видов спорта, я думаю, ей легко будут даваться технические приемы и легко будут усваиваться боксерские навыки. Может быть, со временем она смогла бы проводить и легкие спарринги.

Это было бы здорово и позитивно. Девочки сборной, думаю, были бы рады общению со столь именитой спортсменкой», – сказал Муталибов.