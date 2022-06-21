Ренат Лайшев: «Загитова будет драться? Вы меня ошарашили»

Президент прокомментировал решение олимпийской чемпионки провести боксерский поединок.

«Она будет драться? Вы меня ошарашили. Я не думаю, что это будет поединок, скорее, это будет именно шоу.

Алина популярная и самостоятельная, она сама выбирает, какие приглашения принимать, это ее заработок, что нормально и естественно. Боксерский поединок – хорошее дело.

Алина не обращалась ко мне за советом, но сам я делать какие-то движения в эту сторону не вправе.

Если бы мне Загитова позвонила, то я бы сначала узнал, что за мероприятие, кто организаторы, потому что есть много разных направлений, а потом давал советы», – сказал Лайшев.