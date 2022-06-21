Лайшев о боксерском поединке Загитовой: «Уверен, все сделают эстетично и безопасно, красиво. А победит дружба»

Президент оценил желание олимпийской чемпионки принять участие в боксерском шоу-поединке.

«Знаю, что Алина подписалась на эту тему, это нормальное явление, главное, чтобы был праздник спорта.

Она известная фигуристка, и на контрасте два непохожих друг на друга вида спорта — бокс и фигурное катание — привлекут внимание любителей этих видов спорта. Это симбиоз красоты и силы, он украсит соревнования.

Это будет показательное выступление. Уверен, все сделают эстетично и безопасно, красиво.

Не знаю, с кем поединок, это загадка для меня. Но в любом случае будет известный и достойный соперник. Я бы назвал это рекламной акцией для нашего спорта. А победит в этом поединке дружба, — сказал Лайшев.