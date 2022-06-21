Инна Гончаренко о Загитовой в боксе: «Будем болеть, это будет самый красивый раунд за всю историю»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко бокс Алина Загитова Фигурное катание

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила желание олимпийской чемпионки Алины Загитовой принять участие в боксерском шоу-поединке. 

«Раз она объявляет такое, значит она видит для себя это возможным. Я думаю, что если это часть шоу, то почему бы и нет? Будем болеть, это будет самый красивый раунд за всю историю бокса независимо от результатов.

Участие остальных фигуристок в боксе в дальнейшем? Предположить, конечно, можно, но думаю особо не стоит увлекаться, нужно лучше выступать там, где ты действительно профессионал, а это разовые моменты», – сказала Гончаренко.

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