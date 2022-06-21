Инна Гончаренко о Загитовой в боксе: «Будем болеть, это будет самый красивый раунд за всю историю»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила желание олимпийской чемпионки принять участие в боксерском шоу-поединке.

«Раз она объявляет такое, значит она видит для себя это возможным. Я думаю, что если это часть шоу, то почему бы и нет? Будем болеть, это будет самый красивый раунд за всю историю бокса независимо от результатов.

Участие остальных фигуристок в боксе в дальнейшем? Предположить, конечно, можно, но думаю особо не стоит увлекаться, нужно лучше выступать там, где ты действительно профессионал, а это разовые моменты», – сказала Гончаренко.